Juventus-Verona oggi alle 18, probabili formazioni e dove vedere la sfida di Serie A

Juventus-Verona si gioca domenica 3 maggio alle 18 allo Stadium, con i bianconeri a caccia dei punti Champions contro una squadra già retrocessa. Spalletti prepara una formazione offensiva per chiudere il discorso qualificazione.

La Juventus torna in campo domenica 3 maggio per la 35ª giornata di Serie A e ospita il Verona all’Allianz Stadium. Fischio d’inizio alle ore 18 per una gara che può avvicinare in modo concreto i bianconeri alla prossima Champions League, contro un avversario già matematicamente retrocesso.

La squadra allenata da Spalletti punta a sfruttare il turno casalingo per conquistare tre punti pesanti. Il Verona, guidato da Sammarco, arriva senza pressioni di classifica ma con l’obiettivo di chiudere il campionato con una prestazione dignitosa.

Tra le probabili formazioni, la Juventus dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1: Di Gregorio in porta; difesa con Kalulu, Bremer e Kelly; a centrocampo McKennie, Thuram, Locatelli e Cambiaso; sulla trequarti Conceicao e Yildiz alle spalle di Boga. Il Verona risponde con un 3-5-2: Montipò tra i pali; Edmundsson, Nelsson e Frese in difesa; linea mediana con Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede e Bradaric; coppia d’attacco composta da Bowie e Suslov.

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e anche sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Disponibile pure in streaming tramite Sky Go, Now e l’app Dazn.