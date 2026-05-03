Il potere del respiro, esercizi pratici contro stress, ansia e insonnia

Mike Maric spiega perché respirare bene aiuta contro stress e ansia e migliora anche sonno e relazioni. L’ex campione di apnea propone esercizi pratici quotidiani, dalla tecnica a 4 tempi ai giochi per bambini e adulti.

Respirare è un gesto automatico, ma spesso viene fatto in modo scorretto. Secondo Mike Maric, medico e ex campione mondiale di apnea, ogni giorno muoviamo fino a 20mila litri d’aria senza sfruttarne davvero i benefici. Nel suo ultimo libro propone 100 esercizi per trasformare la respirazione in uno strumento concreto per migliorare benessere fisico e mentale.

Il volume, pensato per tutte le età, raccoglie tecniche semplici da applicare nella vita quotidiana. Tra gli obiettivi c’è quello di aiutare a gestire emozioni, recuperare energia e migliorare concentrazione e qualità del sonno. Maric, oggi docente e formatore, ha costruito il suo metodo dopo una carriera sportiva culminata con il titolo mondiale di apnea nel 2004.

Uno degli esercizi più noti è la Box Breathing, una respirazione a quattro tempi utilizzata anche in ambito militare. Si inspira per quattro secondi, si trattiene il respiro, si espira e si resta in pausa, sempre per quattro secondi. Riducendo il ritmo a circa sei respiri al minuto, si può calmare il sistema nervoso e ridurre l’ansia.

Il libro propone anche attività per bambini, trasformando il respiro in un gioco. Il “respiro del bradipo” aiuta a rilassarsi prima di dormire, mentre il “respiro del drago” serve a scaricare tensione ed energia. Tecniche semplici che coinvolgono immaginazione e movimento.

Non manca uno spazio dedicato alla sfera intima. Respirare dal naso favorisce la produzione di ossido nitrico, una sostanza che migliora la circolazione sanguigna. Durante i momenti di intimità, mantenere un respiro lento e continuo può aumentare la percezione del piacere e la connessione con il partner.

Per situazioni di stress improvviso, come attacchi di panico o rabbia, Maric suggerisce esercizi immediati. Tra questi c’è quello delle cinque dita, che consiste nel seguire con il dito il contorno della mano coordinando inspirazione ed espirazione. Un metodo semplice per riportare rapidamente il battito cardiaco a livelli più bassi.

Con l’età, la capacità respiratoria tende a ridursi a causa dell’aumento del volume d’aria che resta nei polmoni senza essere utilizzato. Per questo l’esperto consiglia di dedicare ogni giorno almeno 10 minuti a esercizi che combinano respirazione e movimento, migliorando mobilità e flessibilità.

Tra le proposte anche un gioco di apnea da fare su carta, che permette di monitorare i progressi nel controllo del respiro. Un modo pratico per allenarsi e prendere consapevolezza dei propri limiti e miglioramenti.