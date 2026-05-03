Lino Banfi, dagli anni di miseria al dolore per Lucia tra debiti e fede messa alla prova

Lino Banfi racconta le difficoltà vissute agli inizi per mancanza di denaro e il dolore per la malattia della moglie Lucia, tra debiti, espedienti per sopravvivere e una fede messa alla prova durante il ricovero.

A quasi novant’anni, Lino Banfi guarda al passato con lucidità e misura. L’attore pugliese, nato Pasquale Zagaria, ha affidato i suoi ricordi a un libro dedicato alla moglie Lucia, figura centrale della sua vita. Senza il suo sostegno, racconta, la lunga gavetta sarebbe stata ancora più dura. Lei lavorava come parrucchiera e, nonostante l’opposizione del padre, lo aiutava anche economicamente, spesso di nascosto.

Il loro matrimonio, celebrato nel 1962, arrivò dopo una fuga d’amore. La famiglia di lei non accettava l’idea di un attore senza soldi e la cerimonia si svolse all’alba, in sagrestia, in modo rapido e freddo. Un momento che lasciò l’amaro in bocca, tanto che Banfi promise alla moglie di festeggiare in grande le nozze d’oro.

Gli inizi nel mondo dello spettacolo furono segnati da sacrifici estremi. Per qualche notte dormì in un androne insieme a un senzatetto, arrivando perfino a seguire un suo consiglio per garantirsi un ricovero in ospedale e avere così vitto e alloggio per alcuni giorni. Quando iniziarono ad arrivare i primi guadagni, non bastarono a coprire le spese e finì intrappolato nei debiti con gli usurai, che saldò solo dopo anni di pagamenti.

La svolta economica arrivò con le commedie degli anni Settanta, quelle che il pubblico ricorda per i toni leggeri e le scene sensuali. Banfi respinge l’etichetta di film volgari e parla di un ambiente che definisce sereno, ricordando con affetto attrici come Barbara Bouchet, Edwige Fenech e Nadia Cassini.

Nel racconto emerge anche il rapporto con la fede. Banfi dice di aver sempre creduto di essere protetto, ma tutto cambiò durante la malattia della moglie. Ricoverata a Roma, Lucia affrontò prima l’Alzheimer e poi la diagnosi di un tumore al cervello. In quei giorni, sopraffatto dalla paura, l’attore entrò in una cappella e sfogò la sua rabbia contro Dio.

Il prossimo compleanno, il 9 luglio, segnerà per lui un traguardo importante. Il desiderio resta legato a Lucia: poter condividere ancora con lei un momento speciale e mostrarle il percorso fatto, fino alla nuova vita da autore.