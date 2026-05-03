Elodie compie 36 anni, dall'esordio a X Factor al successo con look iconici e nuova immagine

Elodie compie 36 anni e ripercorre la sua trasformazione iniziata con il sogno della musica, tra cambi di look e immagine. Dai primi provini televisivi fino ai grandi palchi, la cantante ha costruito negli anni una presenza sempre più riconoscibile.

Elodie Di Patrizi nasce a Roma il 3 maggio 1990 e cresce nel quartiere Quartaccio insieme alla madre, originaria della Guadalupa, e alla sorella Fey. Dopo aver lasciato la scuola prima della maturità, decide di inseguire la musica. Nel 2008 tenta la strada di X Factor senza superare le selezioni, poi affronta diversi lavori tra cui cameriera, cubista e corista, fino al momento decisivo nel 2015 con l’ingresso ad Amici di Maria De Filippi.

Durante il primo provino televisivo, la cantante appare molto diversa rispetto a oggi. A X Factor si presenta giovanissima, con capelli scuri e mossi, un look semplice e sportivo e un atteggiamento ancora timido. L’immagine è quella di una ragazza agli inizi, lontana dalla figura scenica costruita negli anni successivi.

Il cambiamento arriva con Amici, dove sceglie un taglio radicale: il pixie cut cortissimo, prima rosa e poi biondo platino. Questo stile diventa subito un segno distintivo, contribuendo a renderla riconoscibile. Sul palco resta essenziale, concentrata sulla voce, ma inizia a definire una prima identità artistica.

Dopo il talent, Elodie attraversa una fase di ricerca personale. Il punto di svolta arriva dopo il 2021, quando lavora sulla propria immagine insieme alla stylist Giulia Cova. Nasce così un nuovo percorso visivo e artistico, che prende forma anche nei concerti e nelle apparizioni pubbliche.

Nel 2022, in occasione del concerto al Forum, la cantante inaugura quella che viene definita la sua “bodysuit era”. Sul palco indossa body scintillanti, trasparenze e accessori studiati nei dettagli, con make-up curato e uno styling che resta impeccabile anche dopo ore di esibizione.

Fuori dai riflettori, però, mostra spesso un volto diverso. Nelle immagini private preferisce uno stile più naturale, con poco trucco, capelli lunghi e un aspetto spontaneo. Un contrasto netto con l’immagine costruita per il palco e i red carpet.

Negli ultimi anni il suo look si è evoluto ancora, puntando su un’eleganza più equilibrata. I capelli si accorciano leggermente, restano mossi ma più ordinati, mentre l’immagine complessiva appare più matura e definita, meno legata a cambiamenti drastici e più coerente con la sua identità.

Non sono mai arrivate conferme dirette su eventuali interventi estetici, anche se nel tempo sono circolate ipotesi su piccoli ritocchi. A incidere sul cambiamento sono stati anche trucco e tecniche come il contouring, che hanno contribuito a valorizzare i lineamenti e rendere il volto più marcato.