Elodie festeggia Andrea Iannone: Auguri amore nel giorno dei suoi 36 anni

Altro che crisi: l’amore tra Elodie e Andrea Iannone continua a splendere. La cantante ha voluto celebrare il compleanno del compagno, oggi sabato 9 agosto, con una dolce dedica pubblicata sui social.

Il pilota motociclistico ha compiuto 36 anni e, per l’occasione, Elodie ha condiviso un carosello di immagini che li ritraggono insieme in momenti spensierati della loro estate. “Auguri amore”, ha scritto la cantante, mettendo così a tacere le recenti voci di una presunta rottura circolate sui social nelle ultime settimane.

Leggi anche Elodie e Andrea Iannone, l'estate dell'amore: le foto romantiche smentiscono ogni voce di crisi

La coppia è legata da oltre tre anni e appare sempre più affiatata. Nonostante indiscrezioni e rumors, Elodie e Iannone preferiscono rispondere con i fatti, regalando ai fan scatti che raccontano complicità e passione, senza lasciare spazio ai dubbi.