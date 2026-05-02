Natuzzi Junior contro Schlein, frase offensiva sui social dopo la visita ai lavoratori

Pasquale Natuzzi Junior attacca Elly Schlein dopo la sua visita ai lavoratori Natuzzi e scatena polemiche sui social con una frase offensiva in dialetto barese, mentre il Pd replica duramente difendendo la segretaria.

La visita di Elly Schlein agli stabilimenti Natuzzi, organizzata per incontrare i dipendenti coinvolti nella vertenza aziendale, ha acceso uno scontro acceso sui social. Durante l’iniziativa, la segretaria del Partito Democratico ha incontrato lavoratrici e lavoratori per raccogliere testimonianze e ribadire il sostegno politico.

Poche ore dopo, Pasquale Natuzzi junior, dirigente dell’azienda e figlio del fondatore, ha pubblicato una storia su Instagram in inglese con una frase offensiva rivolta alla leader dem. L’espressione, riconducibile a un modo di dire barese, ha subito fatto il giro del web, alimentando critiche e reazioni politiche.

La replica è arrivata dalla segretaria del Pd di Taranto, Anna Filippetti, che ha difeso la presenza di Schlein davanti ai cancelli dell’azienda. Nel suo intervento social ha contrapposto l’impegno sul campo, accanto ai lavoratori in difficoltà, a quello che definisce un atteggiamento arrogante e distante mostrato online.

Filippetti ha sottolineato come, mentre si discute di occupazione e futuro, certe uscite rischiano di svuotare il confronto pubblico. Ha poi ribadito che il rispetto resta un elemento imprescindibile, anche nelle comunicazioni sui social, richiamando alla responsabilità chi interviene nel dibattito.