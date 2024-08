Meloni leader più amata - sui social Conte batte Schlein: l'analisi

Nella top five dei ministri del governo Meloni troviamo, subito dietro il segretario di Fi, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con il 55,11%, il titolare dell'Interno Matteo Piantedosi con il 54,76%, il responsabile dell'Ambiente Gilberto Pichetto con il 54,2% e Adolfo Urso, a capo delle Imprese e del Made in Italy, con il 52,66%.

Politica - E' Giorgia Meloni la leader di partito più amata dagli italiani sui social network. La guida di Fratelli d'Italia, presidente del Consiglio in carica, registra una percentuale di gradimento del 57,55%, che la spinge in testa alla classifica di gradimento. Dietro di lei si piazzano Antonio Tajani, segretario degli azzurri, con il 55,90% dei 'like', e Giuseppe Conte, che, nonostante il momento difficile del M5S, registra il 55,33% di sentiment positivo e supera Elly Schlein, al quarto posto con una percentuale di gradimento del 54,75%. Dietro la segretaria dem, il leader della Lega Matteo Salvini, al 51,20%. A stilare la classifica è lo studio elaborato, in esclusiva per Adnkronos, da Vis Factor - società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico - tramite Human, la propria esclusiva piattaforma di web e social network sviluppata interamente con algoritmo a base semantica italiana.

Lo studio è stato condotto prendendo in considerazione le conversazioni social dal 1 al 7 agosto su Facebook, Instagram e X. Ed è Antonio Tajani il ministro più apprezzato dagli italiani sui social: il responsabile degli Affari esteri registra infatti un sentiment positivo del 55,90%. Curiosità: nella top five dei ministri sono assenti le donne di governo.