Governo Meloni, 1.288 giorni a Palazzo Chigi: è il secondo più longevo della Repubblica

Giorgia Meloni celebra i 1.288 giorni di governo perché l’esecutivo diventa il secondo più longevo della Repubblica. La premier parla di responsabilità verso gli italiani.

Il governo Meloni raggiunge quota 1.288 giorni e sale al secondo posto tra gli esecutivi più longevi della storia repubblicana italiana.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato il passaggio sui social, spiegando di non considerarlo un risultato da celebrare, ma un impegno più forte nei confronti dei cittadini.

Nel suo messaggio, la premier ha ringraziato chi continua a sostenere l’azione dell’esecutivo e ha rivendicato la serietà del lavoro portato avanti finora.

Meloni ha poi ribadito la volontà di proseguire il percorso avviato, nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori e indicando l’interesse nazionale come riferimento dell’azione di governo.