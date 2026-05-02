Frecciarossa fermo a Montesilvano, tranciati i cavi elettrici e 125 passeggeri bloccati

Un Frecciarossa è rimasto fermo a Montesilvano dopo che un convoglio precedente ha danneggiato i cavi elettrici. A bordo 125 passeggeri bloccati, mentre tecnici e soccorsi lavorano per riattivare la linea ferroviaria.

Un Frecciarossa con 125 persone a bordo è rimasto fermo lungo la linea adriatica all’altezza di Montesilvano, in Abruzzo, a causa di un guasto alla rete elettrica. L’incidente si è verificato in serata, quando un convoglio transitato in precedenza avrebbe danneggiato i cavi di alimentazione, interrompendo la circolazione.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto a partire dalle 20 per garantire assistenza e sicurezza ai passeggeri, rimasti all’interno del treno. Non si registrano feriti e le condizioni delle persone a bordo risultano buone.

Nel frattempo i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana stanno lavorando per ripristinare la linea e consentire la ripresa del traffico ferroviario. La circolazione è stata sospesa tra Giulianova e Pescara, con inevitabili disagi per i collegamenti lungo l’Adriatico.