Volo Ryanair decolla senza passeggeri da Vatry a Marrakech, 200 viaggiatori bloccati a terra

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Un volo Ryanair per Marrakech è decollato senza passeggeri per l’assenza dei controlli di sicurezza a terra. Circa 200 viaggiatori, già in aeroporto, non sono stati imbarcati e denunciano mancata assistenza.

Volo Ryanair decolla senza passeggeri da Vatry a Marrakech, 200 viaggiatori bloccati a terra

Un aereo diretto a Marrakech è partito senza alcun passeggero dall’aeroporto di Vatry, nella regione francese della Marna, lasciando a terra circa 200 persone in possesso di regolare biglietto. L’episodio risale a martedì 14 aprile, ma è emerso solo nei giorni successivi grazie alle proteste dei viaggiatori coinvolti. Alla base della decisione ci sarebbe la mancanza dei controlli di sicurezza, dovuta all’assenza del personale incaricato. Le autorità aeroportuali hanno spiegato di non aver potuto completare le verifiche obbligatorie, passaggio indispensabile per autorizzare l’imbarco dei passeggeri secondo le norme vigenti. Nonostante l’impossibilità di far salire i viaggiatori a bordo, l’aereo è stato comunque autorizzato al decollo e ha raggiunto la destinazione marocchina completamente vuoto. Una circostanza insolita nel traffico aereo, dove partenze senza passeggeri restano eventi rari. I passeggeri coinvolti riferiscono di non aver ricevuto alcun avviso preventivo né indicazioni su soluzioni alternative. Molti denunciano anche la totale assenza di assistenza in aeroporto, lamentando la gestione dell’emergenza da parte della compagnia. Secondo quanto riportato dai diretti interessati, Ryanair non avrebbe fornito chiarimenti ufficiali né proposto rimborsi immediati. Alcuni viaggiatori stanno valutando azioni legali collettive per ottenere un risarcimento, facendo riferimento alle tutele previste dalla normativa europea sui diritti dei passeggeri.

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