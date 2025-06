Angela Melillo: Così ho scoperto il tradimento del mio ex marito Ezio Bastianelli

Angela Melillo rivela per la prima volta il dolore della scoperta del tradimento del suo ex marito Ezio Bastianelli, durante un’intervista intensa a La volta buona. La showgirl condivide i dettagli di quell’episodio che ha segnato profondamente la sua vita, portandola a riflettere sulla forza necessaria per superare le prove più dure. Un racconto sincero di vulnerabilità e rinascita, che ci ricorda come anche nei momenti più bui si possa trovare la forza di andare avanti.