Pisa-Lecce 1-2, salentini vicini alla salvezza e toscani retrocessi in Serie B

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Il Lecce batte il Pisa 2-1 grazie ai gol di Banda e Cheddira e compie un passo decisivo verso la salvezza, mentre i toscani retrocedono con tre giornate d’anticipo e restano ultimi in classifica.

Pisa-Lecce 1-2, salentini vicini alla salvezza e toscani retrocessi in Serie B

Il Lecce conquista una vittoria pesante sul campo del Pisa e si porta a quota 32 punti, avvicinandosi alla permanenza in Serie A. Il successo maturato in Toscana condanna invece i padroni di casa alla retrocessione, con la squadra nerazzurra ferma all’ultimo posto a 18 punti quando mancano tre giornate alla fine del campionato. Nel primo tempo la gara resta a lungo bloccata, anche se il Pisa costruisce le occasioni migliori. Stojilkovic ha più di una chance per portare avanti i suoi, ma trova sulla sua strada un attento Falcone o manca precisione nelle conclusioni. Il Lecce prova a rispondere con Banda, senza però creare pericoli concreti alla porta difesa da Semper. La partita cambia nella ripresa. Al 52’ gli ospiti colpiscono in contropiede: Cheddira si libera tra due avversari e serve Banda, che entra in area e batte il portiere con un diagonale preciso. Il vantaggio dura poco perché al 56’ il Pisa trova il pareggio con Leris, bravo a sfruttare una mischia in area e a infilare il pallone nell’angolo. Il Lecce reagisce subito e al 65’ torna avanti. Ancora protagonista Pierotti, che lancia Cheddira: l’attaccante controlla e conclude con freddezza firmando l’1-2. I salentini rischiano qualcosa nel finale, ma Falcone si supera con un intervento decisivo su Piccinini, evitando il nuovo pareggio. Nel finale il Pisa prova a riaprire la gara, ma lascia spazi alle ripartenze avversarie. Il Lecce sfiora anche il terzo gol, annullato per fuorigioco a Camarda, e gestisce fino al triplice fischio portando a casa tre punti che pesano nella corsa salvezza.

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