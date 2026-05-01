Alberto Davoli morto a 60 anni, addio alla voce di Radio Monte Carlo dopo l'ultima diretta

Alberto Davoli è morto a 60 anni dopo una malattia che lo aveva costretto a fermarsi più volte. Lo speaker di Radio Monte Carlo aveva salutato gli ascoltatori per l’ultima volta durante la diretta di Pasquetta.

Si è spento giovedì 30 aprile Alberto Davoli, storico speaker radiofonico e volto noto di Radio Monte Carlo. Aveva 60 anni. Da tempo combatteva contro una malattia che lo aveva già costretto ad allontanarsi dai microfoni nei primi mesi dell’anno.

Originario di Gavirate, in provincia di Varese, dove era nato nel 1965, Davoli aveva costruito una lunga carriera nel mondo della radio iniziata nei primi anni Ottanta. Il debutto risale al 1982 con Radio Venere 80, emittente locale della sua zona, dove aveva mosso i primi passi nel settore.

Nel 1988 era entrato a far parte di Reteotto Network, una delle prime realtà italiane a trasmettere via satellite. Qui si era occupato della programmazione musicale e aveva assunto anche il ruolo di coordinatore artistico, consolidando la sua esperienza nel settore.

Nel 1996 il trasferimento a Milano aveva segnato un nuovo capitolo professionale con l’ingresso nel Circuito Marconi. Negli anni successivi era approdato a R101, dove dal 2005 aveva continuato a lavorare come conduttore, affiancando diversi colleghi e partecipando a programmi di intrattenimento.

Tra le collaborazioni più note, quelle con Dario Desi tra il 2007 e il 2010 nel programma “Gli Stereotìpi”, seguite dall’esperienza con Chiara Lorenzutti dal 2011 al 2015 con “I Davolutti”. Nel 2019 era arrivato a Radio Monte Carlo, dove conduceva “Happy Together” insieme a Isabella Eleodori.

Negli ultimi mesi le condizioni di salute avevano inciso sul suo lavoro. A gennaio aveva fatto un breve collegamento da casa per salutare il pubblico, riuscendo poi a tornare temporaneamente in onda. All’inizio di aprile un nuovo peggioramento lo aveva costretto a fermarsi definitivamente.

L’ultima presenza in diretta risale al giorno di Pasquetta, quando aveva salutato gli ascoltatori senza far presagire che sarebbe stato l’ultimo intervento. Dopo quella trasmissione, il silenzio fino alla notizia della sua scomparsa.