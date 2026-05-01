Pier Silvio Berlusconi festeggia a Portofino, dedica speciale a Silvia Toffanin e alla famiglia

Pier Silvio Berlusconi festeggia il compleanno a Portofino insieme alla famiglia, scegliendo una serata semplice in piazzetta con brindisi all’aperto. Accanto a lui Silvia Toffanin e i figli, tra amici e volti della comunità locale.

Una serata senza eccessi, ma ricca di affetto, ha segnato il compleanno di Pier Silvio Berlusconi, che ha scelto Portofino per celebrare insieme alle persone più care. Nel borgo ligure, diventato negli anni un punto di riferimento per lui, l’imprenditore ha organizzato un incontro riservato tra pochi amici e familiari.

Accanto a lui la compagna Silvia Toffanin e i figli Lorenzo e Sofia, presenti durante l’aperitivo all’aperto organizzato nella Piazzetta, luogo simbolo del paese. Alla festa hanno partecipato anche alcuni rappresentanti della politica locale e figure istituzionali, oltre agli amici più stretti.

Durante i festeggiamenti, Berlusconi ha preso la parola per condividere un pensiero personale. Ha parlato di un momento felice, spiegando di sentirsi fortunato per la sua famiglia, unita e in salute, e per l’affetto che riceve ogni giorno. Un passaggio sentito è stato dedicato anche al padre Silvio Berlusconi, ricordato con gratitudine per il ruolo avuto nella sua vita.

Il legame con Portofino è emerso con forza nel suo intervento. Ha definito il borgo uno dei luoghi più belli al mondo, soffermandosi soprattutto sulle persone che lo abitano. Ha voluto ringraziare la comunità locale per l’accoglienza riservata a lui e alla sua famiglia, parlando di un affetto concreto e percepito nel tempo.

La festa si è conclusa tra brindisi e torta condivisa, in un clima informale che ha rispecchiato la scelta di una celebrazione intima, lontana dai riflettori e centrata sugli affetti più vicini.