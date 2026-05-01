eFootball incontra Naruto Shippuden, evento a tempo con carte speciali e effetti ninja fino al 14 maggio

Konami lancia l’evento eFootball x Naruto Shippuden, disponibile fino al 14 maggio 2026 per attirare fan di calcio e anime. In campo arrivano carte speciali e effetti visivi ispirati alle tecniche ninja.

Dal 30 aprile 2026 Konami ha introdotto una collaborazione tra il simulatore calcistico eFootball e la serie anime Naruto Shippuden. L’iniziativa resta attiva fino al 14 maggio e offre contenuti temporanei accessibili a tutti i giocatori.

Tra le novità principali spiccano le carte speciali che accostano calciatori reali ai protagonisti dell’anime. Le combinazioni includono Naruto Uzumaki con Neymar Jr. e Sasuke Uchiha con Takefusa Kubo, creando un mix tra sport e immaginario ninja.

Durante le partite, queste carte attivano effetti visivi legati alle tecniche più note della serie, come Rasenshuriken e Chidori. Anche le esultanze dopo i gol sono state adattate con animazioni a tema, progettate per richiamare lo stile dell’anime.

L’evento introduce inoltre contenuti aggiuntivi per personalizzare l’esperienza di gioco. I giocatori possono ottenere oggetti decorativi, scenografie per gli stadi e nuove coreografie partecipando ad attività dedicate, senza costi extra.

Un trailer promozionale mostra anche l’inserimento di atleti come Robert Lewandowski in ambientazioni ispirate a Naruto Shippuden, evidenziando l’integrazione tra calcio reale e universo animato.

L’operazione punta a coinvolgere due pubblici diversi, quello dei videogiochi sportivi e quello degli appassionati di anime, attraverso un aggiornamento temporaneo che incentiva la partecipazione durante il periodo limitato dell’evento.