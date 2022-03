Battlegrounds: Lobby Legends - il secondo evento si terrà il 14-15 maggio

E' arrivata la primavera nella Locanda! Il secondo evento Battlegrounds: Lobby Legends dell'anno sarà Noblegarden il 14-15 maggio. Alla fine di questo mese, 16 dei migliori giocatori in modalità Classificata di Americhe, Asia Pacifica ed Europa verranno invitati a un torneo di qualificazione da 48 giocatori che si terrà fuori onda il 30 aprile. Da lì, i migliori 12 giocatori si uniranno ai 4 della Cina per provare a ottenere una fetta del montepremi da 50.000 $ su YouTube e Twitch!





I giocatori potranno trasmettere in co-streaming le loro partite durante l'evento Lobby Legends, ma vorremmo coinvolgere ancora più membri della community. Se ti interessa trasmettere in streaming Lobby Legends sui tuoi canali, e migliorare anche le tue abilità di creatore di contenuti, fatti sentire. Fai domanda tramite questo modulo prima del 21 marzo per trasmettere in co-streaming Raid Leaders e prima del 2 maggio per Noblegarden. Valuteremo tutte le richieste e sceglieremo i candidati più originali, appassionanti e divertenti per il co-streaming di ogni Lobby Legends.





Il primo Lobby Legends, Raid Leaders, si terrà il 2-3 aprile! Nell'attesa, non perderti un momento della prima stagione dei Grandmasters o dell'imminente Masters Tour Ruins of Alterac. E non dimenticare di leggere il regolamento ufficiale del torneo Battlegrounds: Lobby Legends. Se hai domande o vuoi inviarci un feedback puoi farlo sull'account Twitter dedicato agli eSport di Hearthstone.

