Skate, stagione 4 al via con nuove aree e aggiornamenti al Pass tra contenuti e ricompense

Mike e il team di skate. aggiornano il gioco per la stagione 4, puntando su nuovi contenuti e modifiche al Pass. Il passaggio tra le stagioni introduce aree inedite, trick aggiuntivi e cambiamenti nella gestione delle ricompense.

Il team di sviluppo di skate., guidato dal produttore esecutivo Mike e dal direttore creativo senior Deran, ha illustrato i cambiamenti previsti con il passaggio dalla terza alla quarta stagione. Il progetto entra in una nuova fase a partire da giugno 2026, con interventi su gameplay, contenuti e struttura del gioco live.

All’interno di Full Circle, ogni figura ha un ruolo preciso. Jeff Braddock raccoglie le opinioni dei giocatori attraverso forum e Discord, trasformandole in indicazioni concrete per gli sviluppatori. Mike segue la produzione e coordina contenuti ed eventi, mentre Deran si occupa della progettazione delle aree e dell’interazione tra giocatore e ambiente nella città di San Van.

Uno dei punti centrali riguarda il sistema skate.Pass, rivisto per offrire un ritorno più chiaro in valuta di gioco. Con la stagione 4, chi sceglie il Pass Premium potrà ottenere fino a 1.500 SVB attraverso ricompense distribuite tra percorso base e bonus. L’accesso all’Isola di Grom resta legato al Pass, ma viene introdotta anche un’alternativa giornaliera acquistabile con Rip Chip.

Tra le novità più rilevanti c’è l’arrivo di una nuova area esplorabile nella mappa di San Van. I possessori del Pass Premium potranno accedervi in anticipo tra il 2 giugno e il 7 luglio. Successivamente, l’area sarà disponibile a pagamento per gli altri utenti e infine aperta a tutti con un evento dedicato verso fine stagione.

Il team ha anche chiarito i tempi necessari per introdurre una modalità notturna estesa all’intera città. A differenza di quanto fatto sull’Isola di Grom, l’ambiente urbano richiede un sistema di illuminazione più complesso, capace di gestire edifici, traffico e dettagli dinamici, rendendo l’operazione più lunga del previsto.

Sul fronte del gameplay arrivano i finger flip, trick avanzati sviluppati partendo da meccaniche già esistenti ma ampliate con nuove combinazioni. A metà stagione verranno introdotte anche sfide competitive, pensate per offrire maggiore varietà e coinvolgere i giocatori più esperti.

Non mancano collaborazioni esterne, come quella con Nike SB, che ha unito contenuti digitali e sessioni reali con atleti e creator. Il team punta a espandere ulteriormente queste partnership, integrando nuovi marchi legati allo skateboard e al mondo lifestyle.

Sono previsti anche interventi grafici, sia nel breve che nel lungo periodo, per migliorare illuminazione e dettagli ambientali. Parallelamente, a metà stagione verranno aggiornate le funzioni social per rendere più semplice l’interazione tra gli utenti all’interno del gioco.