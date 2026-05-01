Call of Duty Stagione 03 Furiosa, cosa cambia per Black Ops 7 e Warzone

Call of Duty riceve la Stagione 03 Furiosa per Black Ops 7 e Warzone, con mappe, modalità, Zombi e nuovi equipaggiamenti disponibili dal 30 aprile.

La Stagione 03 Furiosa è disponibile dal 30 aprile su Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone. L’aggiornamento di metà stagione introduce nuove mappe, modalità a tempo limitato, contenuti Zombi, armi e ricompense per i giocatori.

Nel multiplayer arrivano Onsen, ambientata in una spa giapponese pensata per scontri ravvicinati, e le versioni rimasterizzate di Summit e Hacienda. Tra le novità c’è anche Freerun, modalità basata su agilità e velocità, con dieci percorsi in cui gli Operatori competono per ottenere il miglior tempo.

Le modalità Heat Wave Havoc e Freeze Tag aggiungono varianti più dinamiche alle partite. Nella prima, la collaborazione tra compagni attiva bonus di squadra; nella seconda, i giocatori devono congelare gli avversari per conquistare la vittoria.

La sezione Zombi porta i giocatori a Totenreich, un villaggio di pescatori norvegese travolto dall’Etere Oscuro. La nuova mappa a round ruota attorno ai misteri degli abitanti e ai legami con il Gruppo 935.

Tra le minacce compare il Necropincer, nemico armato di tridente, mentre l’arsenale si amplia con la Jotunn Star, arma da mischia speciale capace di bruciare i non morti con energia spettrale. Sono presenti anche la trappola Flammenfalle, il potenziamento Wild Fire, la Main Quest, mimetiche Pack-a-Punch e armi Leggendarie Ultra-Rarity nella Mystery Box.

Warzone introduce Hot Pursuit su Avalon, modalità a tempo limitato costruita su inseguimenti tra polizia e ladri. Su Rebirth Island arriva invece Prop Hunt Royale, battaglia 24 contro 24 dal ritmo caotico.

Alle Buy Station vengono aggiunti gli Spikes, stimolanti militari sperimentali pensati per migliorare le prestazioni in partita. La Cluster Grenade entra in Battle Royale e Resurgence come nuovo equipaggiamento utile per colpire gruppi di nemici e rompere le difese avversarie.

L’esperienza cooperativa PvE Endgame resta gratuita per un periodo limitato e riceve nuovi contenuti con Operazione Broken Mirror, Atto II. L’aggiornamento include sfide, ricompense, il Glitch Iniezione Virus e la nuova abilità principale Thermal Spike.

In tutte le modalità arrivano anche la Siren, arma speciale a tema elettrico, e la Katana per gli scontri ravvicinati. Gli eventi permettono di ottenere armi e accessori, compreso un Event Pass dedicato a RoboCop con l’Operatore RoboCop.

Il negozio si aggiorna con skin Ultra, Reattive e Mastercraft. Tra i bundle disponibili figura il Tracer Pack: Luxury Crews Ultra Skin, con Terry Crews nei panni di “The Replacer”.