Call of Duty Black Ops 7 Stagione 03 Furiosa dal 30 aprile con nuove mappe, Zombi Totenreich e aggiornamenti Warzone

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La Stagione 03 Furiosa di Call of Duty Black Ops 7 arriva il 30 aprile con nuove mappe multiplayer, modalità Zombi ambientata in Norvegia e aggiornamenti per Warzone. L’update introduce contenuti inediti e modifiche al gameplay.

Call of Duty Black Ops 7 Stagione 03 Furiosa dal 30 aprile con nuove mappe, Zombi Totenreich e aggiornamenti Warzone

Il 30 aprile segna il debutto della Stagione 03 Furiosa per Call of Duty Black Ops 7 e Warzone, un aggiornamento di metà ciclo che amplia contenuti e meccaniche in tutte le modalità principali. L’intervento punta a rinnovare l’esperienza di gioco con nuove ambientazioni, modalità inedite e modifiche al sistema di movimento, mantenendo continuità con le dinamiche competitive già presenti. Nel comparto multiplayer arrivano tre scenari distinti. Onsen, ambientata in un complesso termale giapponese, alterna spazi stretti e aree di passaggio ed è pensata per partite 6 contro 6 e 2 contro 2. Tornano anche due mappe storiche, Summit e Hacienda, aggiornate per il motore grafico attuale. Tra le nuove modalità spicca Freerun, una sfida a tempo basata sul movimento attraverso percorsi suddivisi in dieci settori, mentre Heat Wave Havoc introduce obiettivi progressivi e Freeze Tag trasforma gli scontri in duelli tattici basati sul congelamento degli avversari. La modalità Zombi si sposta in Totenreich, un villaggio di pescatori norvegese collegato alle attività del Gruppo 935. Qui i giocatori affrontano nuove creature come il Necropincer, nemico capace di colpire sia da vicino sia a distanza. Per contrastarlo arrivano strumenti come la Jotunn Star, arma da mischia a energia spettrale, e la trappola Flammenfalle. L’aggiornamento include anche una nuova missione narrativa principale, potenziamenti per il sistema Pack-a-Punch e armi di rarità elevata ottenibili dalle Mystery Box. Anche Warzone riceve modifiche rilevanti. Su Avalon debutta Hot Pursuit, modalità veloce basata su inseguimenti tra squadre, mentre su Rebirth Island arriva Prop Hunt Royale, variante su larga scala del nascondino con squadre da 24 giocatori. Tra le novità di gameplay figurano gli Spikes, potenziamenti acquistabili che migliorano temporaneamente le prestazioni dell’operatore, e la Cluster Grenade, nuova opzione letale utile per controllare zone e disperdere i nemici. Spazio anche alla modalità cooperativa Endgame, disponibile gratuitamente per un periodo limitato. Con l’Atto II dell’Operazione Broken Mirror vengono introdotti il Glitch Iniezione Virus e l’abilità Thermal Spike, pensata per infliggere danni prolungati. L’arsenale si amplia con nuove armi come la Siren e la Katana, mentre il sistema stagionale include un Event Pass dedicato a RoboCop e contenuti estetici aggiuntivi, tra cui bundle e skin reattive.

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