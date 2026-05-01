Elettra Lamborghini, problema all'orecchio e stress: perdita di udito e ipotesi sul bruxismo

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Elettra Lamborghini è rimasta quasi senza udito da un orecchio per due settimane a causa di un forte stress. La cantante racconta di sentire a intermittenza e di aver collegato il problema alla tensione e al digrignamento notturno.

Elettra Lamborghini, problema all'orecchio e stress: perdita di udito e ipotesi sul bruxismo

Elettra Lamborghini ha raccontato ai suoi follower di convivere da giorni con un disturbo che la preoccupa: da circa due settimane non sente bene da un orecchio. L’udito, a suo dire, non è del tutto assente ma va e viene, rendendo difficile percepire i suoni in modo normale. All’inizio la cantante aveva pensato a un semplice orecchio ostruito, provando anche a risolvere con rimedi fai da te come la candela auricolare, senza però ottenere alcun risultato. Il problema, infatti, non era legato a un tappo come immaginato inizialmente. Col passare dei giorni, Lamborghini ha iniziato a collegare il fastidio a un’altra causa. Negli ultimi tempi ha avvertito una forte tensione muscolare e ha notato un comportamento nuovo durante il sonno: il digrignamento dei denti, mai avuto prima. La cantante ha spiegato che da circa un mese si accorge di stringere la mandibola durante la notte. Questo dettaglio, insieme alla sensazione di rigidità, l’ha portata a pensare a un possibile legame tra il disturbo all’orecchio e la zona mandibolare. Un segnale che le ha fatto riflettere riguarda proprio la mandibola. In passato, racconta, le capitava spesso di sentire uno “scrocchio” muovendola, mentre negli ultimi anni questo fenomeno è scomparso. Ora ipotizza che la tensione accumulata possa aver influito anche sull’udito. Per cercare una soluzione, Lamborghini sta valutando un intervento mirato a rilassare i muscoli della mascella. Tra le opzioni prese in considerazione c’è l’uso della tossina botulinica nel massetere, trattamento utilizzato anche nei casi di bruxismo per ridurre la contrazione involontaria.

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