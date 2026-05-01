Britney Spears incriminata per guida in stato alterato, ricovero in rehab dopo il fermo in California

Britney Spears è stata incriminata per guida sotto effetto di alcol e droghe dopo un controllo stradale in California. L’episodio ha spinto la cantante a entrare in una clinica per affrontare problemi di dipendenza.

La sera del 4 marzo Britney Spears è stata fermata dalla California Highway Patrol nella Contea di Ventura mentre guidava a velocità elevata. Nei giorni successivi, l’ufficio del procuratore ha formalizzato l’accusa di guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, senza specificare quali droghe fossero coinvolte.

Dopo l’incriminazione, la cantante ha scelto di entrare volontariamente in una struttura di riabilitazione. Secondo persone a lei vicine, avrebbe riconosciuto la gravità della situazione decidendo di intraprendere un percorso per uscire dalla dipendenza. I programmi di questo tipo prevedono di norma una permanenza minima di circa un mese.

Dietro la crisi, secondo indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, ci sarebbe l’uso combinato di alcol e Adderall, uno stimolante noto per il rischio di dipendenza. Alcuni viaggi frequenti in Messico, spesso mostrati sui social, sarebbero stati legati proprio al reperimento del farmaco fuori dagli Stati Uniti.

A influire sulla decisione di chiedere aiuto anche la preoccupazione dei figli Sean Preston e Jayden James, oggi ventenni, che avrebbero sollecitato la madre a intervenire sulla propria condizione. Le loro richieste avrebbero avuto un peso nella scelta della cantante di avviare il percorso di recupero.

Intanto il procedimento giudiziario va avanti. L’udienza preliminare è fissata per il 4 maggio presso il tribunale di Ventura. Trattandosi di un reato minore, la presenza dell’artista non è obbligatoria, ma l’ingresso in rehab potrebbe avere un impatto sulla valutazione del giudice, dimostrando un impegno concreto nel cambiare situazione.