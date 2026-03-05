Britney Spears arrestata in California per guida in stato di ebbrezza

Britney Spears è stata fermata dalla polizia in California per guida in stato di ebbrezza. L’arresto è avvenuto nella contea di Ventura dopo un controllo serale degli agenti. La cantante dovrà presentarsi davanti a un giudice il 4 maggio.

La popstar Britney Spears è stata arrestata mercoledì sera nella contea di Ventura, in California, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Il fermo è avvenuto intorno alle 21.30 durante un controllo della California Highway Patrol lungo una strada della zona.

Dopo il controllo, la cantante è stata accompagnata in centrale. Secondo il rapporto delle autorità, l’ingresso nella stazione di polizia è avvenuto nelle prime ore di giovedì, verso le 3 del mattino.

La permanenza in custodia è durata poche ore. Il verbale indica che la cantante è stata rilasciata intorno alle 6 del mattino, in attesa degli sviluppi del procedimento giudiziario.

Per la vicenda è già stata fissata una data in tribunale. Spears dovrà comparire davanti al giudice il 4 maggio, quando saranno esaminati i fatti legati al fermo.

L’episodio arriva poche settimane dopo un’importante operazione legata alla sua carriera musicale. Il 30 dicembre 2025 la cantante ha ceduto i diritti dell’intero catalogo alla società indipendente Primary Wave. L’accordo, secondo fonti statunitensi, avrebbe un valore stimato intorno ai 200 milioni di dollari, anche se le cifre ufficiali non sono state rese pubbliche.