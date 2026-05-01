Piano casa del governo, 100mila nuovi alloggi in dieci anni con fondi e investimenti privati

Il governo vara un piano casa da oltre 10 miliardi per aumentare gli alloggi, puntando su recupero di immobili pubblici e nuovi investimenti. L’obiettivo è arrivare a 100mila abitazioni disponibili entro dieci anni.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto per affrontare la carenza di abitazioni, mettendo in campo un progetto da oltre 10 miliardi di euro. Il piano mira a rendere disponibili circa 100mila alloggi nell’arco di un decennio, intervenendo sia sul patrimonio pubblico esistente sia sulla costruzione di nuove case.

Il primo intervento riguarda il recupero degli immobili di edilizia residenziale pubblica oggi inutilizzabili. Si tratta di circa 60mila abitazioni che necessitano di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti. Per accelerare i tempi sono previste procedure semplificate e la nomina di un commissario straordinario incaricato di coordinare gli interventi insieme agli enti gestori. Il piano include anche la possibilità per gli assegnatari di riscattare gli immobili e la realizzazione di nuove case popolari senza consumo di suolo, con contratti di affitto a lungo termine e opzione di acquisto.

Un secondo asse dell’intervento prevede la creazione di un fondo unico che riunisce le risorse pubbliche destinate all’housing sociale, provenienti sia da programmi nazionali sia europei. La gestione sarà affidata a Invimit e il fondo sarà articolato in comparti territoriali, così da destinare i finanziamenti alle esigenze specifiche di ogni regione o provincia autonoma.

Il terzo pilastro punta a coinvolgere il settore privato nella costruzione e gestione degli alloggi. Sono previste procedure più rapide per autorizzazioni e investimenti, con la possibilità di nominare un commissario per i progetti superiori al miliardo di euro. In cambio, i privati dovranno destinare almeno il 70% delle abitazioni realizzate a edilizia convenzionata, con prezzi di vendita o affitto ridotti di almeno un terzo rispetto al mercato. Le semplificazioni si applicheranno solo a questa quota di alloggi, mentre per le altre unità resteranno in vigore le regole ordinarie.