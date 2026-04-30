Jaime Alcaraz in campo a Madrid, il fratello di Carlos debutta nel torneo Under 16
Jaime Alcaraz debutta a Madrid nel torneo Under 16 mentre il fratello Carlos resta fuori per infortunio al polso Il giovane talento spagnolo gioca alla Caja Mágica con il sostegno della famiglia
Non c’è Carlos Alcaraz sui campi di Madrid, fermato da un problema al polso che lo terrà lontano anche dagli Internazionali di Roma e dal Roland Garros. Al suo posto, però, alla Caja Mágica si è visto un altro Alcaraz: Jaime, il fratello minore, protagonista nel torneo Under 16.
Il giovane spagnolo, classe 2011, ha ricevuto una wild card per partecipare alla competizione giovanile. All’esordio ha affrontato Pol Mas Tabuena, con un sostenitore d’eccezione sugli spalti: proprio il fratello maggiore, attuale numero 2 del ranking ATP, presente per seguirlo da vicino.
Per Jaime si tratta di una nuova occasione dopo il recente successo ottenuto un mese fa nel Challenger di Murcia. Un percorso in crescita che lo porta ora sotto i riflettori di Madrid, nello stesso scenario che ha consacrato Carlos tra i grandi del tennis mondiale.
Il torneo Under 16 si concluderà domenica, lo stesso giorno della finale del Masters 1000. Un dettaglio che apre a una possibile coincidenza suggestiva: in caso di vittoria, Jaime potrebbe essere premiato nello stesso momento del vincitore del torneo principale, con la possibilità di condividere il palco con Jannik Sinner se l’azzurro dovesse conquistare il titolo.
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