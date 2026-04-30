Tricase, accoltella e uccide il fratello in casa: fermato un 32enne del Bangladesh

Un uomo di 32 anni è stato fermato a Tricase per l’omicidio del fratello 28enne, accoltellato durante una lite nell’appartamento in cui vivevano.

Un uomo di 32 anni, originario del Bangladesh, è stato fermato dai carabinieri a Tricase, in provincia di Lecce, con l’accusa di aver ucciso il fratello minore di 28 anni.

L’omicidio è avvenuto giovedì 30 aprile 2026, intorno alle 17.30, all’interno dell’appartamento di via Cadorna dove i due fratelli vivevano. Secondo le prime ricostruzioni, il 28enne sarebbe stato colpito con un coltello durante una lite.

A chiedere l’intervento dei soccorsi è stato un connazionale che abitava nella stessa casa e che avrebbe assistito alla scena. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno bloccato il presunto aggressore.

I militari stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accoltellamento e il movente della lite. Nell’abitazione sono intervenuti anche gli specialisti del Nucleo investigativo di Lecce per i rilievi.