Giuseppe Conte riconfermato presidente del M5S: Avanti tutti insieme, a testa alta
Con 53.353 voti, la base del Movimento 5 Stelle ha confermato Giuseppe Conte come presidente del partito. L’ex premier è stato rieletto con un ampio consenso, rafforzando la sua leadership all’interno della forza politica fondata da Beppe Grillo.
“Grazie a tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia” ha scritto Conte sui social dopo la riconferma. “Ci impegneremo ancor di più per fare sempre meglio. Avanti, tutti insieme, a testa alta. Sempre dalla parte giusta!”.
Secondo i dati diffusi dal sito ufficiale del movimento, l’affluenza si è attestata al 58,67%: hanno partecipato alla votazione 59.720 iscritti su un totale di 101.783 aventi diritto.
Nel merito del quesito, l’89,3% dei votanti ha scelto di confermare la carica di presidente a Giuseppe Conte, mentre il 10,7% (pari a 6.367 voti) si è espresso in senso contrario.