Moise Kean salta Roma-Fiorentina, permesso dalla Fiorentina per la nascita del figlio

Moise Kean salterà Roma-Fiorentina per un problema alla tibia. La Fiorentina gli ha concesso alcuni giorni di permesso perché la compagna è vicina al parto.

Moise Kean non sarà a disposizione della Fiorentina per la partita contro la Roma, in programma lunedì allo stadio Olimpico. L’attaccante viola è ancora fermo per i fastidi alla tibia che lo hanno condizionato nelle ultime settimane.

Il club toscano ha comunicato l’assenza del centravanti attraverso i propri canali ufficiali. Kean non scende in campo dal 4 aprile, quando giocò contro il Verona e fu costretto a lasciare il terreno di gioco prima del previsto.

Da quella gara l’attaccante ha saltato cinque partite: tre in campionato contro Lazio, Lecce e Sassuolo, e due in Conference League contro il Crystal Palace. Il recupero proseguirà con il percorso già avviato dallo staff medico viola.

La Fiorentina ha inoltre concesso a Kean un permesso fino al 4 maggio per motivi familiari. La compagna del giocatore è vicina al parto e per l’attaccante della Nazionale si tratta del secondo figlio.

Durante questi giorni Kean continuerà la riabilitazione per il problema alla tibia. Secondo quanto comunicato dal club, tornerà a svolgere le terapie a Firenze da martedì 5 maggio.