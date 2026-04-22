Coppa Italia, Atalanta-Lazio a Bergamo per la finale: orario, formazioni e dove vederla

Atalanta e Lazio si giocano l’accesso alla finale di Coppa Italia dopo il 2-2 dell’andata, con la sfida decisiva a Bergamo che arriva in un momento chiave della stagione per entrambe le squadre.

La semifinale di ritorno di Coppa Italia mette di fronte Atalanta e Lazio nella serata di martedì 21 aprile. Il match si disputa alla New Balance Arena di Bergamo con calcio d’inizio alle 21, dopo il pareggio per 2-2 maturato nella gara d’andata che lascia aperto ogni scenario.

L’Atalanta arriva all’appuntamento dopo il pari ottenuto in campionato contro la Roma, mentre la Lazio si presenta forte del successo conquistato a Napoli contro gli azzurri. Per entrambe, il passaggio del turno rappresenta una svolta possibile per dare valore all’intera stagione.

Tra i padroni di casa, schierati con il 3-4-2-1, spazio a Carnesecchi tra i pali, difesa composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo agiscono Zappacosta, De Roon, Ederson e Bernasconi, mentre sulla trequarti trovano posto De Ketelaere e Raspadori alle spalle di Krstovic.

La Lazio risponde con il 4-3-3: in porta Motta, linea difensiva con Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares. In mezzo al campo Basic, Cataldi e Taylor, mentre il tridente offensivo è formato da Cancellieri, Maldini e Zaccagni.

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1. Disponibile anche la visione in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity e il sito Sportmediaset.