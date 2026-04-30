Nicole Minetti, adozione in Uruguay contestata da una coppia locale che rivendica il legame con il bambino

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Nicole Minetti ha adottato un bambino in Uruguay, ma una coppia locale sostiene che non fosse senza famiglia. Julio e Leydi raccontano di averlo accudito per due anni e di aver avviato la procedura di adozione prima della decisione ufficiale.

Nicole Minetti, adozione in Uruguay contestata da una coppia locale che rivendica il legame con il bambino

Emergono nuovi dettagli sul caso dell’adozione che ha coinvolto Nicole Minetti in Uruguay. Secondo quanto riportato da un’emittente locale, una coppia residente a Maldonado afferma di aver seguito il bambino per un lungo periodo, mettendo in discussione la versione secondo cui il minore non avesse alcun riferimento familiare. Julio e Leydi raccontano di aver iniziato un percorso formale per l’adozione attraverso l’Inau, l’ente pubblico che si occupa di minori. La donna spiega di essersi presentata più volte presso l’istituto e di aver avviato i primi contatti con il bambino, ricevendo indicazioni positive sulla possibilità di proseguire. Nel frattempo, la coppia avrebbe raccolto la documentazione richiesta e sostenuto colloqui con specialisti per ottenere l’idoneità. Durante quel periodo, il bambino avrebbe trascorso molte ore con loro, partecipando anche a momenti familiari importanti come le festività natalizie. Un legame che, secondo i due, si era consolidato nel tempo, mentre le pratiche burocratiche andavano avanti. La situazione si sarebbe poi interrotta improvvisamente. Dopo alcune verifiche, la coppia sostiene di aver ricevuto la comunicazione che il minore era stato affidato a un’altra famiglia, indicata come straniera. «Ci dissero che tutto era già stato deciso», raccontano, aggiungendo di essersi presentati per quel bambino e non per altre possibilità di adozione.

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