LOL Halloween Special su Prime Video, cast completo e nuove regole tra risate e paura

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LOL Halloween Special torna su Prime Video con Maccio Capatonda e Katia Follesa, chiamati a non ridere e non spaventarsi per via di nuove regole che cambiano il gioco e aumentano la difficoltà.

LOL Halloween Special su Prime Video, cast completo e nuove regole tra risate e paura

Prime Video ha annunciato i protagonisti di LOL Halloween Special, una versione a tema horror del popolare show comico “LOL: Chi ride è fuori”. Sei volti già noti al pubblico torneranno a sfidarsi in una nuova prova che mescola ironia e tensione. Nel cast figurano Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani. I concorrenti saranno chiusi insieme per quattro ore consecutive con un doppio obiettivo difficile da rispettare: restare seri ed evitare qualsiasi spavento. La novità principale riguarda proprio il regolamento. Oltre al divieto di ridere, i partecipanti dovranno anche mantenere il controllo davanti a situazioni pensate per metterli in difficoltà. Alla prima reazione scatta il cartellino giallo, mentre alla seconda arriva l’espulsione immediata. In palio c’è un premio finale di 100.000 euro, che il vincitore potrà destinare a un ente benefico scelto personalmente. A seguire la gara dalla control room ci sarà la Gialappa’s Band, con Giorgio Gherarducci e Marco Santin pronti a commentare ogni momento. Nel corso dello show farà ritorno anche Lillo Petrolo, che interpreterà il capo di una particolare agenzia popolata da creature inquietanti. Il suo compito sarà orchestrare incursioni improvvise per mettere alla prova i concorrenti. LOL Halloween Special è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios e verrà distribuito in esclusiva su Prime Video a ottobre 2026, disponibile in oltre 240 Paesi nel mondo.

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