LOL: chi ride è fuori 5 e LOL Talent Show, tutte le novità su cast, date e dove vederli

La nuova stagione di LOL: chi ride è fuori e lo spin-off LOL Talent Show: chi fa ridere è dentro sono pronte al debutto su Prime Video. La seconda stagione di LOL Talent Show sarà disponibile dal 27 febbraio, mentre la quinta stagione di LOL: chi ride è fuori arriverà il 27 marzo. Entrambi gli show sono produzioni Original italiane che promettono di regalare momenti di comicità unica.

Per LOL Talent Show, la giuria sarà composta da Elio, Katia Follesa e dalla new entry Lillo Petrolo, con la conduzione affidata a Mago Forest. Quattro guest star arricchiranno le puntate: Edoardo Ferrario, Valeria Graci, Lucia Ocone e Andrea Pisani. I concorrenti, tra comici professionisti e artisti emergenti, si sfideranno per conquistare un posto nel cast della quinta stagione di LOL: chi ride è fuori.

Il format LOL: chi ride è fuori vedrà al timone Alessandro Siani e Angelo Pintus, che supervisioneranno la gara comica dalla control room. Dieci concorrenti affronteranno la sfida di non ridere per sei ore consecutive cercando, al contempo, di far cedere i propri avversari. In palio un premio di 100.000 euro da destinare a un ente benefico scelto dal vincitore.

Tra i partecipanti della quinta stagione ci saranno Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli. A loro si aggiungerà il vincitore di LOL Talent Show: chi fa ridere è dentro.

Entrambi i programmi saranno visibili in esclusiva su Prime Video, confermandosi appuntamenti imperdibili per gli appassionati di comicità italiana.

LoL: oltre 3 milioni di dollari per il bene comune - La campagna delle Giornate dei giocatori di League of Legends ha raccolto oltre 3 milioni di dollari per il Riot Games Social Impact Fundin onore del 15° anniversario di League of Legends, Riot ha organizzato la sua annuale raccolta fondi su LoL dal 9 al 28 ottobre, durante la quale l'intero ricavato dei tre aspetti delle Giornate dei giocatori e del Lume Poro Giocatore Incallito è stato devoluto al Riot Games Social Impact Fund.

La Finale Mondiale di LoL al Cinema - LA FINALE DEI MONDIALI DI LOL AL CINEMA: NUOVE LOCATION E TANTE NOVITÀ IN ARRIVO PER SEGUIRE I MIGLIORI GIOCATORI DEL PIANETA NELLA LORO BATTAGLIA VERSO LA GLORIA!Manca sempre meno all’attesissima Finale del Campionato Mondiale di League of Legends.

L'apertura dei Mondiali 2022 di LoL è il 5 novembre - TUTTI I DETTAGLI SULLA CERIMONIA DI APERTURA DEI MONDIALI 2022 DI LOL PRESENTED BY MASTERCARD Con l’artista vincitore di Grammy Lil Nas X, oltre a Jackson Wang, Louis Leibfried, e Edda Hayes, le celebrazioni sono pronte a partire! La Cerimonia di Apertura dei Mondiali Presented by Mastercard™ si svolgerà al Chase Center di San Francisco prima delle Finali del 5 novembre, con inizio alle 02:00 CET.