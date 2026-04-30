Can Yaman si rade la barba per Bro, il nuovo look sorprende i fan e divide il pubblico

Can Yaman cambia volto per la nuova sit-com Bro e si rade la barba, scelta legata al ruolo che divide i fan e segna una svolta nel suo look abituale con un risultato inaspettato.

Can Yaman ha deciso di voltare pagina anche nell’aspetto per prepararsi al nuovo impegno televisivo. L’attore turco, impegnato sul set della sit-com Bro prodotta da Lux Vide, ha scelto di eliminare uno dei segni più riconoscibili del suo stile, presentandosi senza barba.

La trasformazione è stata documentata in un video condiviso sui social, dove si vede l’attore seduto dal barbiere durante il cambio look. Il gesto non è passato inosservato e ha subito attirato l’attenzione dei fan, abituati a vederlo con un’immagine più marcata e selvaggia.

Nel filmato, Yaman accompagna la rasatura con una battuta rivolta al professionista che si occupa del taglio. «Ti odieranno», dice sorridendo, anticipando le reazioni di chi avrebbe preferito che mantenesse il suo aspetto precedente. Un commento leggero che ha acceso il dibattito tra i follower.

Negli ultimi anni l’attore ha alternato ruoli molto diversi, passando da fiction italiane come Viola come il Mare a produzioni internazionali come Sandokan ed El Turco. Con Bro, in cui reciterà accanto all’amico Giovanni Nasta, affronta una nuova sfida, scegliendo un’immagine più pulita e diversa dal passato.