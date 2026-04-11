Cruz Beckham nudo per il singolo Waste Your Pain... la reazione di Victoria sorprende i fan

Cruz Beckham lancia il singolo Waste Your Pain con una foto senza vestiti scattata a Miami, scelta che scatena la reazione pubblica della madre Victoria. L’immagine diventa virale mentre il giovane musicista punta tutto sulla sua carriera.

Cruz Beckham ha deciso di promuovere il suo nuovo brano con uno scatto destinato a far parlare. Il 21enne, terzo figlio di David e Victoria, si è mostrato completamente nudo su un pontile a Miami, coperto soltanto dalla copertina del singolo Waste Your Pain.

L’immagine ha fatto rapidamente il giro dei social, attirando l’attenzione di migliaia di utenti. A intervenire è stata anche sua madre Victoria, che ha commentato pubblicamente con un’espressione incredula, lasciando intendere sorpresa per la scelta del figlio.

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Nonostante il tono ironico del messaggio, il rapporto tra Cruz e i genitori resta solido. Il giovane artista ha da poco terminato il suo primo tour nel Regno Unito insieme alla band The Breakers, consolidando i primi passi nel mondo della musica.

Durante un confronto con i fan, Cruz ha raccontato alcuni consigli ricevuti in famiglia, tra cui lavorare con costanza sul proprio talento, mantenere atteggiamenti gentili e facilitare il lavoro di chi collabora con lui. Indicazioni che il cantante ha fatto proprie, anche se con uno stile personale.

La scelta di mostrarsi senza filtri per promuovere il singolo conferma la volontà di Cruz Beckham di farsi notare e costruire una propria identità artistica, lontana dalle carriere sportive e dalla moda che hanno reso celebri i suoi genitori.