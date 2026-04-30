Stati Uniti pronti a schierare Dark Eagle, il missile ipersonico contro l'Iran

Donald Trump valuta l’uso del missile ipersonico Dark Eagle contro l’Iran per aumentare la pressione sui negoziati, mentre i colloqui diretti si sono fermati e proseguono solo a distanza.

Gli Stati Uniti stanno valutando l’invio in Medio Oriente del sistema missilistico Dark Eagle, un’arma ipersonica mai impiegata finora in operazioni reali. L’iniziativa punta a rafforzare la presenza militare nella regione e ad aumentare la pressione sull’Iran in una fase delicata dei negoziati.

La richiesta è arrivata dal Comando Centrale statunitense, che intende dotarsi di uno strumento capace di colpire obiettivi strategici in profondità, come le piattaforme di lancio dei missili balistici iraniani. Se autorizzato, si tratterebbe del primo utilizzo operativo di un sistema di questo tipo da parte di Washington.

Il programma ha accumulato ritardi negli anni e non è ancora considerato pienamente operativo, mentre Russia e Cina hanno già introdotto armamenti simili nei rispettivi arsenali. Nonostante ciò, gli Stati Uniti puntano a colmare il divario e a rafforzare le proprie capacità di risposta.

Secondo le informazioni disponibili, ogni unità del sistema ha un costo stimato intorno ai 15 milioni di dollari e può raggiungere bersagli fino a circa 2.700 chilometri di distanza, con un alto livello di precisione. La velocità ipersonica rende particolarmente difficile l’intercettazione.

Nel frattempo, i contatti diplomatici tra Washington e Teheran proseguono senza incontri diretti. Dopo un primo ciclo di colloqui concluso senza risultati e un secondo appuntamento cancellato, le comunicazioni avvengono a distanza. Donald Trump ha spiegato che le trattative si svolgono telefonicamente, anche per evitare lunghi spostamenti internazionali.

Fonti vicine alla mediazione non escludono che possa emergere a breve una proposta da parte iraniana, mentre sul terreno resta alta la tensione e cresce l’attenzione sulle mosse militari degli Stati Uniti.