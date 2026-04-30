Uomini e Donne: Gianmarco Steri compie 30 anni, la dedica di Martina De Ioannon racconta il loro amore ritrovato

Gianmarco Steri festeggia i 30 anni e Martina De Ioannon lo celebra con un messaggio pubblico nato dopo un ritorno di fiamma. La coppia si è ritrovata lontano dalle telecamere dopo percorsi diversi nel programma.

Gianmarco Steri ha raggiunto il traguardo dei 30 anni e ha scelto di festeggiare circondato dall’affetto di chi lo segue fin dai tempi di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore, diventato poi tronista, continua a ricevere messaggi e auguri da fan che hanno seguito ogni fase della sua esperienza televisiva.

A rendere la giornata ancora più speciale è stato il messaggio condiviso da Martina De Ioannon, che ha deciso di celebrare pubblicamente il legame costruito con lui nel tempo. «È stato bellissimo averti conosciuto un anno e mezzo fa, ma rivederti e capire di non poter fare a meno di te è stato ancora più bello», ha scritto, ricordando l’inizio del loro rapporto e la svolta arrivata successivamente.

Il percorso dei due all’interno del programma non era finito insieme. Martina, allora tronista, aveva scelto Ciro Solimeno, mentre Steri aveva lasciato lo studio senza essere scelto, per poi tornare come tronista e concludere la sua esperienza con Cristina Ferrara. Le loro strade si erano separate, almeno davanti alle telecamere.

Con il passare dei mesi, però, la situazione è cambiata. Entrambi tornati single, si sono incontrati lontano dai riflettori e da quel momento hanno iniziato una relazione che oggi appare solida. «Oggi più che mai sono dove voglio essere, finalmente ti guardo e mi riconosco», ha aggiunto Martina, descrivendo il presente della coppia.

Il messaggio si chiude con parole affettuose dedicate al compleanno di Steri: «Buon compleanno amore mio, ti auguro di essere felice sempre e di realizzare tutti i tuoi obiettivi». Un augurio semplice che conferma il legame nato dopo una seconda occasione.