Inzaghi sull'inchiesta arbitri, Inter penalizzata e addio dopo Monaco

Simone Inzaghi commenta l’inchiesta sugli arbitri e spiega perché ha lasciato l’Inter dopo la finale di Champions. L’allenatore oggi all’Al Hilal racconta errori arbitrali, rimpianti e il possibile scenario in caso di vittoria europea.

Simone Inzaghi torna a parlare della sua esperienza all’Inter e lo fa partendo da uno dei temi più discussi, l’inchiesta sugli arbitri. L’attuale tecnico dell’Al Hilal ammette di essere rimasto sorpreso dalla vicenda e sostiene che l’Inter abbia pagato diversi errori nella scorsa stagione, perdendo punti pesanti tra campionato e Supercoppa.

L’allenatore affronta anche il tema degli scudetti sfumati, quello del 2022 vinto dal Milan e quello del 2025 conquistato dal Napoli. Inzaghi evita recriminazioni e riconosce il valore degli avversari, ricordando però il percorso costruito nei suoi quattro anni in nerazzurro, con trofei e due finali di Champions League raggiunte. Accetta le critiche, ma difende i giocatori, sottolineando l’impegno sempre dimostrato in campo.

Ripercorrendo l’ultima stagione chiusa senza titoli, Inzaghi non cambia giudizio sulle scelte fatte. Il tecnico spiega che la squadra ha inseguito il sogno del triplete e ha dovuto affrontare un calendario molto più fitto rispetto ad altre rivali, con oltre venti partite in più. La sconfitta nella finale di Monaco resta una ferita aperta, ma invita a non dimenticare il cammino europeo che aveva portato l’Inter fino a quell’atto conclusivo.

Sull’addio, Inzaghi racconta che la decisione è maturata subito dopo la finale persa. Durante un incontro con la dirigenza, ha espresso la volontà di chiudere un ciclo. Il club avrebbe preferito continuare insieme, ma ha rispettato la scelta. Il rapporto è rimasto positivo, tanto che l’allenatore ammette che con una vittoria in Champions sarebbe rimasto a Milano.

La nuova esperienza in Arabia Saudita lo tiene lontano dall’Italia, ma senza nostalgia. Inzaghi vive a Riad e riceve spesso la visita di familiari e amici. Intanto segue da lontano il percorso dell’Inter e spende parole positive per Cristian Chivu, elogiando sia il gruppo sia la scelta della società di affidargli la squadra in un momento delicato.