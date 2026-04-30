EA SPORTS FC 26, annunciati i Team of the Season di Bundesliga e Saudi Pro League
EA SPORTS FC 26 presenta il Team of the Season con i migliori giocatori di Saudi Pro League, Bundesliga e resto del mondo premiati per rendimento costante durante la stagione e scelti anche con il contributo della community online.
Con la stagione calcistica ormai agli ultimi appuntamenti, EA SPORTS FC 26 aggiorna i contenuti dedicati al Team of the Season, inserendo le selezioni ufficiali della Saudi Pro League, del resto del mondo e della Bundesliga. Le squadre raccolgono i calciatori che hanno mantenuto un rendimento elevato per tutta l’annata, diventando punti di riferimento nei rispettivi campionati.
L’iniziativa coinvolge anche EA SPORTS FC Mobile, dove gli utenti possono seguire le uscite settimanali dei nuovi TOTS. Le formazioni vengono pubblicate progressivamente e alimentano il confronto tra i giocatori, che discutono e votano sui canali social ufficiali per definire il miglior undici finale.
Accanto agli aggiornamenti delle rose, è disponibile anche la ICONS Edition del gioco, pensata per chi vuole costruire una squadra competitiva fin da subito. Il pacchetto include un Gold Starting XI Pack con undici giocatori non scambiabili con valutazione minima di 84, oltre a tre Player Pick tra ICON o Hero con overall fino a 91, selezionabili tra diverse opzioni suddivise per ruolo.
I contenuti dedicati al Team of the Season continueranno ad arrivare nelle prossime settimane, accompagnando la chiusura dei principali campionati europei e offrendo nuove carte e aggiornamenti per gli appassionati della modalità Ultimate Team.
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