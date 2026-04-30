Multics, il sistema operativo nato al MIT che ha aperto la strada a Unix e ai sistemi moderni

Multics nasce nel 1965 per creare un sistema condiviso e sicuro, sviluppato da MIT, Bell Labs e General Electric. Il progetto punta a trasformare i computer in servizi accessibili a più utenti contemporaneamente, introducendo soluzioni tecniche innovative.

Nel 1965 il Multics prende forma come progetto congiunto tra MIT, Bell Labs e General Electric, con l’obiettivo di superare i limiti dei computer dell’epoca. L’idea è ambiziosa: rendere le risorse informatiche accessibili a più utenti nello stesso momento, trasformando il calcolo da attività isolata a servizio condiviso.

Il sistema introduce soluzioni tecniche allora rivoluzionarie. Tra queste spicca la memoria virtuale avanzata, che consente di gestire più processi in parallelo ottimizzando l’uso delle risorse disponibili. A questo si aggiunge una struttura di sicurezza a livelli, progettata per separare le funzioni critiche del sistema dalle operazioni degli utenti.

Un altro elemento distintivo è l’architettura multiutente, che permette l’accesso simultaneo al sistema da parte di diversi operatori. Questo modello segna un cambio di paradigma, aprendo la strada ai moderni sistemi condivisi e alle infrastrutture di rete.

Nonostante risultati tecnici di rilievo, il progetto non riesce a imporsi su larga scala per costi elevati e complessità. Tuttavia, l’esperienza maturata diventa decisiva per lo sviluppo di nuovi sistemi operativi. Tra gli ingegneri coinvolti figurano Ken Thompson e Dennis Ritchie, che rielaborano alcune idee di Multics dando vita a Unix, più semplice e facilmente adottabile.

L’eredità di Multics resta centrale nella storia dell’informatica. Il sistema ha introdotto concetti come la gestione avanzata della memoria e la sicurezza strutturata, diventati elementi fondamentali nei sistemi operativi moderni.