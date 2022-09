2N aggiorna il sistema operativo per soddisfare le priorità dei clienti

L'aggiornamento del sistema operativo introduce funzioni per supportare il funzionamento delle reception virtuali, un trend in crescita grazie alla diffusione del lavoro ibrido.

I miglioramenti consentiranno ai non udenti di comunicare più facilmente con gli addetti alla reception utilizzando il linguaggio dei segni.

I miglioramenti permetteranno maggiore sicurezza, sia negli edifici adibiti a uffici che in complessi residenziali di alto livello.

2N,leader mondiale nel settore dei citofoni e dei sistemi di controllo degli accessi IP, ha introdotto nuove funzionalità nei suoi dispositivi, aggiornando il sistema operativo. I miglioramenti apportati faciliteranno il lavoro flessibile e garantiranno l'utilizzo dei dispositivi 2N anche alle persone con difficoltà uditive.

L'indagine EMEA Occupier Survey 2022 di CBRE, pubblicata a maggio, ha evidenziato che ad oggi, solo il 6% delle aziende richiede ai dipendenti di rientrare in ufficio a tempo pieno, mentre il 72% afferma che si sta orientando verso un modello di "luogo di lavoro ibrido". Oltre il 60% delle aziende sta considerando di ampliare l'offerta di ambienti di lavoro ibridi, condivisi o mobili, mentre quasi l'80% sta pianificando di limitare le postazioni di lavoro fisse.

Questo cambiamento ha indotto un numero sempre maggiore di aziende a riconsiderare la necessità di un receptionist "tradizionale", per supervisionare gli accessi all'edificio durante la giornata.

In questo scenario, il nuovo 2N OS consente la trasmissione video bidirezionale attraverso2N IP Style, il citofono di punta dell'azienda. Questa funzionalità permette ai visitatori di vedere l'interlocutore e viceversa, caratteristica particolarmente utile per gli edifici che non prevedono la presenza di una reception dedicata. L'addetto alla reception dovrà naturalmente essere munito di un telefono IP con telecamera.

Il video bidirezionale è anche una risposta alla crescente richiesta di inclusività nelle funzionalità dei dispositivi, in quanto consente ai non udenti di comunicare con il linguaggio dei segni.

L'aggiornamento offre anche vantaggi in termini di sicurezza, su due fronti:

In primo luogo, le impostazioni ONVIF sono state completamente rinnovate e i citofoni 2N ora supportano i profili T e S. Il profilo S supportava già lo streaming video di base; il profilo T consente lo streaming video avanzato. Ciò apre una serie di nuove possibilità, tra cui il rilevamento del movimento e gli allarmi di intrusione, oltre al supporto dell'audio bidirezionale. Il nuovo 2N OS amplia quindi le possibilità di integrazione con dispositivi di sicurezza di terze parti, consentendo ai clienti di utilizzare i dispositivi 2N in soluzioni di sicurezza.

In secondo luogo, l'aggiornamento del sistema operativo 2N ottimizza la qualità delle immagini trasmesse all'unità di risposta 2N Indoor View, un touchscreen da 7? progettato per strutture residenziali di lusso. L'aggiornamento consente agli utenti di eseguire uno zoom toccando lo schermo con due dita sull'unità di risposta in modo da poter vedere più chiaramente il volto, il nome o l'ID di chi chiama, proprio come se fosse lo schermo di un telefono. Inoltre, per la prima volta, l'aggiornamento consente ai visitatori di inviare una videomail su 2N Indoor View quando il proprietario non è in casa.

Claudio Bellino, 2N Telekomunikace, ha dichiarato

: "Siamo costantemente alla ricerca di modi per venire incontro alle richieste dei nostri clienti, rendendo i nostri dispositivi ancora più sicuri e convenienti. Prodotti come 2N IP Style e 2N Indoor View erano già leader del settore e, grazie al costante miglioramento delle funzionalità ottenuto con l'aggiornamento del sistema operativo, ci assicureremo che rimangano tali”.

