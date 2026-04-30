Sandro Veronesi precipita con un aereo in Francia, salvo grazie al paracadute di emergenza

Sandro Veronesi si salva dopo un incidente aereo in Francia grazie al paracadute di emergenza, evitando conseguenze gravi. Il velivolo è precipitato nei Pirenei Atlantici durante un volo privato.

Il 24 aprile Sandro Veronesi, fondatore e presidente del gruppo Oniverse, è rimasto coinvolto in un incidente aereo nei cieli del sud-ovest della Francia. L’imprenditore, 66 anni, viaggiava su un piccolo monomotore insieme a un altro uomo di 56 anni quando il velivolo ha avuto un problema tecnico mentre sorvolava l’area di Labastide-Villefranche, nei Pirenei Atlantici.

L’aereo ha iniziato a perdere quota rapidamente, attirando l’attenzione di una pattuglia della gendarmeria impegnata in un volo di addestramento sopra la stessa zona. I militari hanno visto il mezzo scendere in picchiata e hanno subito lanciato l’allarme, permettendo di avviare tempestivamente le ricerche del punto di impatto.

Durante la fase più critica, i due uomini a bordo hanno mantenuto il controllo della situazione e attivato il paracadute di emergenza installato sul velivolo. Il dispositivo ha rallentato la caduta, evitando un impatto violento e rendendo possibile un atterraggio meno traumatico.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno trovato Veronesi e il suo compagno distesi sull’erba, a poca distanza dalla fusoliera con il muso affondato nel terreno. I vigili del fuoco li hanno assistiti e trasferiti in ospedale: entrambi erano coscienti e fuori pericolo, ma lamentavano dolori alla schiena causati dall’impatto.