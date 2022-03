In Cina precipita aereo con 133 persone a bordo

Incidentein: un Boeing 737 della Easter Airline si è schiantato nella regione del Guangxi, nel sud della. 133, il numero delle vittime è ancora incerto. L'aveva lasciato Kunming ed era diretto a Guangzhou.

Un aereo con a bordo 133 persone è precipitato nella regione del Guangxi, nel sud della Cina, provocando un incendio. Il numero delle vittime è ancora incerto. Secondo i rapporti degli aerei, un Boeing 737 della Eastern Airlines era partito da Kunming ed era in rotta verso Guangzhou. A dare la notizia è stata la stampa locale. Finora sono trapelate poche informazioni, ma sembra che il Boeing 737-89P si sia schiantato nella contea di Teng, vicino a Wuzhou, poco prima dell'atterraggio.

L'incidente è stato confermato dall'aviazione civile cinese, che ha affermato che a bordo c'erano 123 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio. Al momento i media cinesi non riportano il numero delle vittime, ma la televisione di Stato ha spiegato che l'incidente aereo "ha provocato un incendio" nella montagna e ha aggiunto che sul posto sono state inviate squadre di soccorso. Il video dell'incendio è stato pubblicato sui social media e sarebbe ripreso pochi minuti dopo l'incidente del Boeing. In questo momento, dunque, sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso. Flightradar24 ha riferito che il volo MU5735 da Kunming a Guangzhou è partito alle 13:11 ora locale e il monitoraggio del volo sarebbe terminato alle 14:22 ora locale a un'altitudine di 3.225 piedi con una velocità di 376 nodi.

Quindi l'aereo sarebbe precipitato circa un'ora dopo il decollo: l'atterraggio era previsto per le 15:05. La China Eastern, con sede a Shanghai, è una delle prime tre compagnie aeree cinesi, operando dozzine di rotte nazionali e internazionali che servono 248 destinazioni. L'aereo precipitato è stato consegnato alla China Eastern da Boeing nel giugno 2015 e volava da più di sei anni.

