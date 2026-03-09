Pechino Express torna il 12 marzo tra Indonesia, Cina e Giappone

La nuova stagione di Pechino Express parte il 12 marzo con dieci coppie in viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone. Il reality guidato da Costantino della Gherardesca introduce tre inviati e una rotta tra le più lunghe mai affrontate dal programma.

Il viaggio di Pechino Express riparte giovedì 12 marzo su Sky e in streaming su NOW. La nuova edizione porta dieci coppie lungo un percorso che attraversa Indonesia, Cina e Giappone. Il programma segue la formula classica della gara itinerante, con tappe lunghe e condizioni di viaggio essenziali.

Alla guida resta Costantino della Gherardesca, volto storico dello show. Per la prima volta non sarà solo lungo il percorso: tre inviati accompagneranno la gara nei diversi Paesi attraversati. Si tratta di Lillo Petrolo, Giulia Salemi e Guido Meda, ognuno impegnato in una parte del tragitto.

Leggi anche: Chi è Estefania Bernal a Pechino Express 2024: l'avventura inizia il 7 marzo

Il percorso partirà dalle isole indonesiane di Bali e Java, proseguirà nei vasti territori della Cina e si concluderà in Giappone con l’arrivo finale a Kyoto. Il tracciato copre migliaia di chilometri e promette prove fisiche impegnative, lunghi spostamenti e adattamento a contesti molto diversi tra loro.

Tra i protagonisti più attesi ci sono Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, in gara come coppia degli “Spassusi”. I due attori napoletani porteranno la componente ironica del cast, affrontando la competizione fianco a fianco dopo diverse collaborazioni televisive.

Tra le squadre in gara figurano anche “Le DJ”, con Jo Squillo e Michelle Masullo, e “I Creator”, formati da Elisa Maino e Mattia Stanga. Durante la preparazione dei bagagli non sono mancati dettagli curiosi: Jo Squillo ha inserito tra gli oggetti indispensabili la piastra per capelli, mentre Stanga ha raccontato di aver riempito lo zaino di medicinali.

Nel gruppo dei concorrenti ci sono anche “I Raccomandati”, composti da Chanel Totti e Filippo Laurino. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha spiegato di aver ricevuto un solo suggerimento dai genitori prima della partenza: affrontare l’esperienza con naturalezza e divertirsi.

Il cast comprende inoltre “I Veloci” Fiona May e Patrick Stevens, “I Rapper” Dani Faiv e Tony 2Milli, “Gli Ex” Steven Basalari e Viviana Vizzini, “I Comedian” Tay Vines e Assane Diop, “Le Albiceleste” Candelaria e Camila Solórzano e “Le Biondine” Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani.

La gara mantiene le regole storiche del programma. Ogni concorrente parte con uno zaino e dispone di un euro al giorno in valuta locale. Per spostarsi deve chiedere passaggi, trovare ospitalità e superare prove lungo il tragitto, contando su resistenza fisica e capacità di adattamento.

Ogni tappa termina davanti al tappeto rosso, dove Costantino della Gherardesca annuncia la classifica. La coppia ultima classificata rischia l’eliminazione, ma il destino dipende dalla tradizionale busta nera che stabilisce se la puntata è davvero eliminatoria.

Il premio finale, come nelle edizioni precedenti, sarà destinato a sostenere una organizzazione non governativa attiva nei territori attraversati dalla gara.

Nella prima tappa la busta nera sarà affidata alla coppia “Gli Ex”, vincitrice della prova iniziale “Pechino Express – La Missione Zero”, lo speciale che ha inaugurato ufficialmente la nuova stagione del programma.