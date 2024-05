Giro d'Italia 2024 Tappa 18 Arrivo in Volata: orario, come vederla in tv

La tappa 18 del Giro d'Italia 2024 promette di essere un evento emozionante, con un arrivo previsto in volata. Gli appassionati di ciclismo possono prepararsi a un pomeriggio di grande adrenalina e spettacolo sportivo. Ecco tutti i dettagli su orari, percorso e come seguire l'evento in diretta TV.

Orari e Trasmissione TV

La partenza della diciottesima tappa è fissata per le ore 12:30, mentre l'arrivo è previsto intorno alle 17:15, a seconda del ritmo della gara. Gli spettatori potranno seguire la corsa in diretta su diverse piattaforme televisive e streaming. Rai Sport trasmetterà l'intero evento, con una copertura in diretta a partire dalle ore 13:00. Inoltre, la tappa sarà visibile su Eurosport, che offrirà una copertura dettagliata con commenti esperti e analisi in tempo reale.

Il Percorso della Tappa 18

La tappa 18 del Giro d'Italia 2024 si snoda attraverso un percorso di 156 km, caratterizzato da un profilo prevalentemente pianeggiante, ideale per un arrivo in volata. La partenza è prevista a Oderzo, con un tragitto che attraversa alcune delle più suggestive località del Veneto. I corridori affronteranno pochi dislivelli significativi, rendendo questa tappa particolarmente favorevole per i velocisti.

Il percorso include alcuni tratti tecnici e passaggi stretti che richiederanno grande abilità e attenzione da parte dei ciclisti. I team lavoreranno per mantenere alta la velocità e posizionare i loro sprinter nella migliore posizione possibile per l'arrivo.

Favoriti e Protagonisti

Tra i principali favoriti per la vittoria di tappa ci sono alcuni dei più noti velocisti del circuito internazionale. Caleb Ewan, noto per la sua esplosività nelle fasi finali, sarà uno dei principali contendenti. Anche Fernando Gaviria, con la sua grande esperienza e potenza, sarà un avversario temibile. Non da meno è Mark Cavendish, che cerca di aggiungere un'altra vittoria al suo già impressionante palmarès.

Come Seguire la Tappa Online

Oltre alla trasmissione televisiva, gli appassionati possono seguire la tappa 18 del Giro d'Italia 2024 anche online. Rai Play e Eurosport Player offrono servizi di streaming in diretta, consentendo di vedere la corsa su dispositivi mobili e computer. Queste piattaforme forniranno anche contenuti extra come interviste, analisi post-gara e momenti salienti.

Meteo e Condizioni

Le previsioni meteo per la tappa 18 indicano condizioni favorevoli, con cielo sereno e temperature intorno ai 22 gradi Celsius. Il vento dovrebbe essere moderato, proveniente da nord-est, il che potrebbe influenzare la strategia delle squadre durante la corsa.