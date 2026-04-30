Trump insiste sul blocco navale contro l'Iran, petrolio alle stelle e tensione sul nucleare

Donald Trump rilancia il blocco navale contro l’Iran per fermare il petrolio e costringere Teheran sul nucleare, mentre la crisi energetica globale si aggrava con prezzi oltre i 100 dollari al barile.

Donald Trump ha deciso di proseguire con una linea dura nei confronti dell’Iran, puntando su un blocco navale prolungato per colpire l’economia del Paese. L’obiettivo dichiarato è fermare le esportazioni di petrolio iraniano e spingere Teheran a rinunciare al proprio programma nucleare, che include centinaia di chili di uranio arricchito.

La strategia prevede il controllo delle principali rotte marittime, in particolare nello Stretto di Hormuz, punto cruciale per il commercio globale di greggio. Secondo il presidente americano, la pressione economica sta già producendo effetti visibili, con la valuta iraniana in forte calo e un’economia sempre più fragile.

Da Teheran arrivano accuse nette. Il presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Ghalibaf, sostiene che gli Stati Uniti vogliono piegare il Paese attraverso un blocco economico e una campagna mediatica, con l’intento di creare instabilità interna e indebolire le istituzioni.

Il blocco ha però conseguenze che vanno oltre il confronto tra Washington e Teheran. Il prezzo del petrolio ha superato i 100 dollari al barile e i costi dei carburanti sono saliti rapidamente, con ripercussioni in molti Paesi. Circa il 20% del petrolio mondiale passa proprio da Hormuz, rendendo la crisi un problema globale.

In Europa si studiano contromisure. Anche l’Italia valuta interventi per contenere l’aumento dei prezzi alla pompa, con particolare attenzione al gasolio e alle accise.

Negli Stati Uniti, Trump ha discusso la situazione con i vertici delle principali compagnie energetiche. Parte del settore sostiene la linea della Casa Bianca, ritenendo efficace la pressione economica sull’Iran.

Parallelamente, il Comando Centrale americano avrebbe preparato un piano alternativo: una serie di attacchi mirati e di breve durata per sbloccare lo stallo nei negoziati. L’ipotesi prevede azioni rapide contro obiettivi strategici, seguite da un nuovo tentativo diplomatico.

I contatti tra le parti continuano anche senza incontri diretti. I negoziati previsti in Pakistan sono stati annullati, ma il dialogo prosegue attraverso canali telefonici e intermediari.

Trump resta convinto che l’Iran sarà costretto ad accettare le condizioni americane. La moneta iraniana ha raggiunto minimi storici sul mercato nero e l’industria petrolifera, priva di sbocchi commerciali, è sotto forte pressione.

All’interno del Paese crescono le difficoltà. Le autorità hanno introdotto misure per ridurre i consumi energetici e invitano la popolazione a limitare l’uso di carburante ed elettricità. Nonostante le rassicurazioni ufficiali sulla disponibilità di risorse, il governo ha già imposto restrizioni negli uffici pubblici e promosso incentivi per contenere i consumi domestici.