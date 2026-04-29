Donald Trump pubblica foto armato e avverte l'Iran, tensione sul dossier nucleare

Donald Trump pubblica un’immagine armato per attaccare l’Iran e spingere su un accordo nucleare. Il post diffuso all’alba a Washington mostra un fotomontaggio di guerra con un messaggio diretto e un tono più aggressivo.

Un’immagine costruita per colpire e un messaggio senza giri di parole. Donald Trump torna a far parlare di sé con un post pubblicato nelle prime ore del mattino a Washington, accompagnato da un fotomontaggio in cui appare con occhiali da sole e un fucile mitragliatore tra le mani, davanti a uno scenario segnato da esplosioni e distruzione.

Nel testo che accompagna la foto, l’ex presidente degli Stati Uniti attacca direttamente l’Iran, accusando il governo di non riuscire a muoversi verso un’intesa sul nucleare. Secondo Trump, Teheran non sarebbe in grado di definire un accordo che escluda l’uso militare dell’energia atomica e dovrebbe accelerare le decisioni.

A rafforzare il tono del messaggio è la frase inserita sull’immagine, “No more Mr. Nice Guy”, tradotta come “il bravo ragazzo non c’è più”. Uno slogan che Trump ha già utilizzato in passato per segnalare un cambio di atteggiamento, più duro e diretto, soprattutto nelle questioni internazionali.

Il contenuto, diffuso attraverso la piattaforma Truth, si inserisce in una serie di interventi recenti in cui l’ex presidente insiste su una linea più rigida nei confronti di Teheran. Il tema resta quello del programma nucleare iraniano, al centro da anni di tensioni tra Stati Uniti e Iran.

L’immagine, che appare generata o modificata digitalmente, punta a rafforzare visivamente il messaggio politico, mostrando Trump in una veste combattiva mentre sullo sfondo si susseguono scene di guerra. Una scelta comunicativa che accentua ulteriormente il clima di scontro evocato nel testo.