Achille Lauro e Laura Pausini, esce 16 de marzo in spagnolo dal 1 maggio

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Achille Lauro pubblica una nuova versione di 16 marzo in spagnolo insieme a Laura Pausini, ampliando il progetto nato dal loro primo duetto. Il brano sarà disponibile dal 1 maggio e segna un nuovo passo verso il pubblico internazionale.

Achille Lauro e Laura Pausini, esce 16 de marzo in spagnolo dal 1 maggio

Achille Lauro torna a collaborare con Laura Pausini e lo fa riprendendo uno dei brani a cui è più legato. Dopo la versione italiana di “16 marzo”, pubblicata a febbraio nell’album “Io Canto 2”, i due artisti rilanciano il pezzo con una nuova veste in lingua spagnola, intitolata “16 de marzo”. La scelta di incidere il brano in un’altra lingua nasce dal desiderio di portare la propria musica oltre i confini nazionali. Il cantante ha raccontato di aver sempre sognato di adattare le sue canzoni per raggiungere un pubblico più ampio, trasformando questo progetto in una tappa significativa del suo percorso artistico. Il nuovo singolo sarà disponibile dal 1 maggio e rappresenta un seguito diretto della collaborazione già avviata tra i due. Lauro ha espresso gratitudine verso Pausini per averlo coinvolto in questa esperienza, definendola un passaggio importante anche sul piano personale. Il rapporto tra i due artisti si conferma solido anche fuori dallo studio di registrazione. Lauro ha parlato di Pausini come di un punto di riferimento e di un’amica, sottolineando il valore umano oltre a quello professionale di questa nuova produzione condivisa.

Sanremo 2026 - Achille Lauro e Laura Pausini cantano 16 marzo

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