Gran Bretagna e Paesi europei, nuova forza navale contro la Russia nel Nord Europa

Gran Bretagna e nove Paesi europei lanciano una forza navale comune per rispondere alla Russia, dopo l’aumento delle incursioni vicino alle acque britanniche. L’iniziativa punta a rafforzare la difesa nel Nord Europa con un comando operativo già definito.

La Gran Bretagna ha promosso la creazione di una forza navale multinazionale insieme ad altri nove Paesi europei, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle acque del Nord Europa. L’iniziativa nasce dalla crescente attività militare russa nelle aree marittime vicine al Regno Unito e agli Stati alleati.

Il progetto coinvolge Olanda, i cinque Paesi nordici e le tre nazioni baltiche, che hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti per dare vita alla Joint Expeditionary Force. Si tratta di un dispositivo militare pensato per operare in mare con funzioni di deterrenza, mantenendo un coordinamento con la Nato ma senza includere direttamente gli Stati Uniti.

Secondo il comandante della Royal Navy, Sir Gwyn Jenkins, la decisione è legata all’aumento delle incursioni russe nelle acque britanniche, cresciute sensibilmente negli ultimi due anni. Il responsabile militare ha indicato Mosca come la principale minaccia alla sicurezza, nonostante le tensioni in altre aree strategiche come il Golfo Persico.

Il comando operativo della forza sarà attivato, se necessario, nella base di Northwood, a nord-ovest di Londra. L’obiettivo è garantire una struttura pronta all’impiego immediato, con piani militari già sviluppati e una piena integrazione tra le marine coinvolte.

Il nuovo assetto resta aperto ad altri partner. Il Canada sta valutando l’adesione, mentre ulteriori Paesi alleati potrebbero unirsi in futuro per rafforzare la presenza militare nelle aree più sensibili del Nord Europa.