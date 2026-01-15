Russia, Putin critica i rapporti con Italia e Paesi europei

Le relazioni tra Mosca e diverse capitali europee attraversano una fase delicata. Vladimir Putin lo ha riconosciuto apertamente durante una cerimonia ufficiale al Cremlino, richiamando però anche il valore storico dei legami reciproci.

Durante la presentazione delle credenziali di 34 nuovi ambasciatori, tra cui l’italiano Stefano Beltrame, Vladimir Putin ha affermato che lo stato delle relazioni bilaterali tra la Russia e vari Paesi europei, compresa l’Italia, non è soddisfacente.

Il presidente russo ha ricordato come i rapporti con Francia, Repubblica Ceca, Portogallo, Norvegia, Svezia, Austria, Svizzera e Italia siano fondati su una lunga storia di collaborazione, caratterizzata da partnership economiche e scambi culturali considerati reciprocamente vantaggiosi.

Leggi anche Ucraina-Russia, Putin e la guerra alterata: rapporti distorti e realtà diversa sul fronte

Pur richiamando questo patrimonio comune, Putin ha sottolineato che l’attuale fase dei rapporti non riflette pienamente tale tradizione, lasciando intendere un evidente distacco tra il passato di cooperazione e la situazione diplomatica presente.