Elena Santarelli a Belve attacca Chiara Ferragni e racconta licenziamento dopo un rifiuto

Elena Santarelli attacca Chiara Ferragni per il caso beneficenza e racconta il suo licenziamento dopo un rifiuto. Ospite a Belve, la showgirl parla anche della famiglia e del rapporto con il marito Bernardo Corradi.

Elena Santarelli torna in televisione e sceglie il palco di Belve su Rai 2 per raccontarsi senza filtri. Nella puntata condotta da Francesca Fagnani, la showgirl affronta temi personali e professionali, alternando momenti intensi a dichiarazioni molto dirette sul mondo dello spettacolo.

Il passaggio più duro arriva quando si parla di beneficenza e del caso legato a Chiara Ferragni. Santarelli, da tempo impegnata nella raccolta fondi per la ricerca, esprime tutta la sua rabbia per quanto accaduto. Parla di delusione verso chi, a suo dire, avrebbe gestito iniziative solidali con poca trasparenza. «Sono arrabbiata, le scuse non mi convincono», dice, sottolineando come una figura con milioni di follower avrebbe potuto sostenere concretamente la ricerca invece di creare sfiducia.

Durante l’intervista non manca un riferimento alla fine del matrimonio tra Ferragni e Fedez. Santarelli commenta con una frase pungente, lasciando intendere un giudizio critico sull’ex coppia e sul contesto che li circondava.

Spazio anche al racconto di un episodio legato alla sua carriera. La showgirl rivela di essere stata licenziata dopo aver rifiutato un invito a cena da parte di un personaggio noto della televisione. Un episodio che descrive come una ritorsione, legata più a dinamiche personali che al lavoro svolto.

Nel corso della conversazione emergono anche retroscena più leggeri. Santarelli racconta di aver ricevuto in passato attenzioni insistenti da un calciatore molto famoso, già sposato all’epoca. Un episodio che inserisce in un quadro più ampio di esperienze vissute negli anni nel mondo dello spettacolo.

Il tono cambia quando si parla della vita privata e del rapporto con il marito Bernardo Corradi. Santarelli scherza sul passato sentimentale dell’ex calciatore, raccontando di aver voluto conoscere tutte le sue ex fin dall’inizio della loro relazione. Tra ironia e complicità, descrive una scena in cui i due scorrono insieme la rubrica del telefono, piena di contatti legati al mondo televisivo.

La showgirl definisce il marito «un dieci e lode», raccontando una relazione solida e mai in crisi nel tempo. Un momento più leggero che chiude l’intervista, tra battute e ricordi condivisi.