Carburante aereo, Salvini rassicura sui voli ma avverte, costi in crescita e rischio rincari

Matteo Salvini rassicura sui voli nonostante la crisi del carburante legata al conflitto nello Stretto di Hormuz, spiegando che le scorte negli aeroporti italiani coprono le esigenze fino a fine maggio.

Le scorte di carburante negli aeroporti italiani permettono di garantire i voli almeno fino alla fine di maggio. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla Camera durante il question time sulla carenza di carburante legata al blocco dello Stretto di Hormuz nel conflitto con l’Iran.

Secondo il ministro, al momento non esistono criticità tali da compromettere il traffico aereo. La situazione resta sotto controllo, ma il quadro generale è complicato. L’aumento dei costi del carburante, infatti, pesa in modo significativo sul settore e potrebbe avere conseguenze nei prossimi mesi.

Salvini ha spiegato che nei prossimi giorni è previsto un incontro al Ministero delle Infrastrutture con i rappresentanti degli aeroporti per monitorare l’evoluzione della situazione. L’obiettivo è evitare effetti diretti sui passeggeri, come una riduzione delle tratte disponibili o l’aumento dei prezzi dei biglietti, scenario che per ora è stato contenuto.

Il vicepremier ha poi puntato l’attenzione sulle decisioni europee, chiedendo un coordinamento più stretto tra i Paesi membri e una revisione di alcune misure del Green Deal. Tra i punti critici indicati c’è il sistema Ets, ritenuto un ulteriore fattore di pressione in una fase già difficile per il settore energetico.

Sul fronte economico, Salvini ha anche ipotizzato la possibilità di una deroga ai vincoli del Patto di Stabilità europeo per finanziare interventi mirati contro il caro carburante.

Il tema sarà affrontato anche nel Consiglio dei ministri. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha anticipato che il governo è pronto a varare misure per contenere i prezzi dei carburanti e limitare l’impatto sull’inflazione. Secondo Urso, l’Italia ha già gestito meglio di altri Paesi europei l’aumento dei costi energetici nei mesi di guerra.

Intervenendo a Torino, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha richiamato l’attenzione sulle piccole e medie imprese, sottolineando la necessità di intervenire soprattutto sul costo del gasolio. L’esecutivo punta a nuove misure per sostenere le aziende e contenere gli effetti dell’aumento dell’energia.